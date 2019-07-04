Премьер Италии считает, что в глобальном мире никто не выигрывает от протекционизма

РИМ, 4 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте надеется на скорое завершение торговых войн и считает, что в глобальном торговом пространстве никто не выигрывает от протекционизма. Такое мнение глава итальянского правительства высказал в интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману перед официальным визитом в Италию президента РФ Владимира Путина, который состоится в четверг.

"Все мы живем в глобальном рыночном пространстве, и не существует экономики, которая может быть полностью автономна, поэтому нужно вести диалог", - сказал Конте. Он считает понятным и закономерным стремление президента США Дональда Трампа защитить национальные интересы в промышленности и экономике Америки. "Совершенно естественно стремление защищать в одностороннем порядке свои компании и собственные экономические инициативы, но естественно и то, что протекционизм вызывает зеркальную реакцию, и это создает напряженность в торговле, которая никому не выгодна. Я надеюсь, что война пошлин быстро завершится, потому что в этом универсальном и глобальном пространстве никто не выигрывает от протекционизма", - подчеркнул итальянский премьер.

Одним из рецептов он считает реформирование Всемирной торговой организации (ВТО). "Эта организация родилась много лет назад на основе правил и процедур, которые пора адаптировать к новым условиям. Поэтому следует найти способ, в том числе реформируя международную систему торговли, чтобы прийти к равновесию, ситуации, в которой все могут быть удовлетворены обновленными правилами", - указал Конте.

Полностью интервью опубликовано также в "Российской газете" и выйдет в эфир на телеканале "Россия-24".