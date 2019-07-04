Туск надеется на поддержку Европарламентом кандидатуры фон дер Ляйен на пост главы ЕК

СТРАСБУРГ, 4 июля. /ТАСС/. Глава Европейского совета Дональд Туск надеется, что новый состав Европейского парламента (ЕП) поддержит кандидатуру немки Урсулы фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии (ЕК). Об этом он заявил в четверг, выступая перед евродепутатами в Страсбурге.

"Впервые в нашей истории Европейский совет предложил двум женщинам и двоим мужчинам возглавить ключевые институты ЕС. Я счастлив и горжусь тем, что мы достигли идеального гендерного баланса на верхних позициях, - отметил он. - И я также надеюсь, что это вдохновит Европейский парламент в его решениях".

По его словам, такой выбор Евросовета является "идеальным". "Это очень позитивное изменение, - продолжил он. - Европа не только говорит о женщинах, она выбирает женщин. Надеюсь, что этот выбор вдохновит многих девушек и женщин на борьбу за свои убеждения и увлечения".

Туск напомнил, что до принятия решений советом по кандидатам он провел множество встреч с представителями политических групп в ЕП. "Я сделал это не только из уважения к вам, но прежде всего чтобы убедиться, что решения действительно общие, - указал он. - Я считаю, что это хороший выбор".

О поддержке "зеленых"

Глава Евросовета в своем выступлении особое внимание уделил поддержке "зеленых". "В процессе выдвижения кандидатур я находился в тесном контакте с руководством "зеленых", - пояснил он. - Я полностью уверен, что сотрудничество с "зелеными" и их присутствие в руководящих органах ЕС пойдет на пользу не только правящей коалиции, но и Европе в целом".

"Поэтому я обращусь ко всем своим партнерам с призывом привлечь "зеленых" к выдвижению кандидатур, - продолжил Туск. - Я надеюсь, что новоназначенная Урсула фон дер Ляйен также выслушает мое обращение. Более того, я передам ей это послание прямо сегодня".

Рассказывая депутатам о работе ЕС в последние годы, глава Евросовета отметил "единство и географический баланс на континенте". "Как вы знаете, я лично боролся за сохранение европейского единства в последние годы, будь то солидарность с Украиной, помощь Греции, миграционный кризис или переговоры по Brexit. Иногда мы были более, а иногда менее успешны, но в конце концов, нам удалось остаться вместе", - добавил он.

Однако, по его словам, в объединении еще есть над чем работать. В этой связи он указал на слабую представленность Восточной Европы в основных органах ЕС.