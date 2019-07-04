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Премьер Италии на встрече с Путиным призвал сделать все необходимое для сохранения ДРСМД

Этот вопрос значился в повестке переговоров лидеров двух стран, отметил Джузеппе Конте

РИМ, 4 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным призвал сделать все необходимое для сохранения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об глава правительства европейской страны заявил на пресс-конференции по итогам встречи с российским лидером.

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По словам премьера, на переговорах обсуждалась ситуация вокруг ДРСМД, действие которого Москва приостановила после того, как Вашингтон прекратил выполнять обязательства по договору. Как заявил Конте, с точки зрения итальянского правительства, "каждый должен сделать все необходимое, каждый должен внести свой вклад для того, чтобы сохранить эти договоренности". "И Россия - важный элемент этого процесса, конечно же", - добавил он.

3 июля стало известно, что Владимир Путин подписал закон о приостановлении Россией действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Приостановление действия договора российской стороной последовало за приостановлением США своих обязательств в рамках ДРСМД со 2 февраля 2019 года.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияВизит Путина в Италию и ВатиканКонте, ДжузеппеВыход США и России из ДРСМД
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