Премьер Италии на встрече с Путиным призвал сделать все необходимое для сохранения ДРСМД

РИМ, 4 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным призвал сделать все необходимое для сохранения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об глава правительства европейской страны заявил на пресс-конференции по итогам встречи с российским лидером.

По словам премьера, на переговорах обсуждалась ситуация вокруг ДРСМД, действие которого Москва приостановила после того, как Вашингтон прекратил выполнять обязательства по договору. Как заявил Конте, с точки зрения итальянского правительства, "каждый должен сделать все необходимое, каждый должен внести свой вклад для того, чтобы сохранить эти договоренности". "И Россия - важный элемент этого процесса, конечно же", - добавил он.

3 июля стало известно, что Владимир Путин подписал закон о приостановлении Россией действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Приостановление действия договора российской стороной последовало за приостановлением США своих обязательств в рамках ДРСМД со 2 февраля 2019 года.