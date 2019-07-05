Главными темами Совета Россия - НАТО стали Украина, ДРСМД и военные риски в Европе

БРЮССЕЛЬ, 5 июля. /ТАСС/. Главными темами прошедшего в пятницу заседания Совета Россия - НАТО (СРН) на уровне послов стали Украина, Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и снижение военных рисков в Европе, заявил по итогам встречи генсек альянса Йенс Столтенберг.

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"Мы обсудили три ключевые темы: ситуацию на Украине, включая напряженность вокруг Азовского моря, ДРСМД и снижение военных рисков в Европе", - сказал Столтенберг.

По его словам, участники СРН не видят никаких признаков прогресса по ДРСМД, ситуация вызывает опасения и, видимо, нужно готовиться к миру без этого договора.

"К сожалению, мы не видели никаких признаков прорыва на этом направлении, хотя все участники встречи выразили полную приверженность принципам контроля над вооружениями, разоружению и нераспространению. Однако нам предстоит готовиться к миру без ДРСМД, который будет менее стабильным для всех нас", - заявил Столтенберг.