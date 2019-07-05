Байден признал, что не был готов к спору по неактуальной теме на дебатах демократов

НЬЮ-ЙОРК, 5 июля. /ТАСС/. Бывший вице-президент США Джозеф Байден не был готов к дискуссии по неактуальным темам во время первых теледебатов претендентов на выдвижение кандидатом в президенты от Демократической партии на выборах 2020 года. Такое признание Байден сделал в опубликованном в пятницу интервью телекомпании CNN .

Бывший вице-президент пояснил, что он принципиально против обсуждения таких неактуальных проблем, как расовая сегрегация в США в 1970-х и 1980-х, во время дебатов, посвященных будущему и предстоящим выборам в стране. "Я не хотел ввязываться в ссору. Неужели вы считаете, что американское общество смотрело теледебаты и одобряло так, как они проходили", - задал он риторический вопрос.

"У меня была полная информация о прошлом остальных людей [участников дебатов], о том, что они делали или не делали. Но я не собираюсь вдаваться в это", - заметил Байден, выразив готовность затрагивать во время предстоящих туров дебатов исключительно актуальные для страны вопросы. По словам экс-вице-президента, словесная перепалка его и сенатора от штата Калифорния Камалы Харрис сводилась к вопросу достижения "равного уровня обучения в каждом регионе". Байден заверил, что его предложения по данной теме наиболее качественные среди остальных претендентов и предусматривают увеличение втрое дотаций на дошкольное образование и школьное образование для детей из неблагополучных семей.

Кроме Байдена и Харрис, участие в первых теледебатах, состоявшихся 26 и 27 июня в Майами (штат Флорида), приняли еще 18 членов Демократической партии страны. По единодушному мнению ведущих СМИ, самым ярким моментом дискуссии стала дуэль между Байденом и сенатором Харрис, которой политологи прочили место кандидата в вице-президенты в случае победы Байдена в предвыборной гонке. Харрис удалось неудобными вопросами на тему сегрегации вынудить опытнейшего оратора сначала перейти в контрнаступление, а потом уйти в защиту и признать поражение.

Национальный комитет Демократической партии планирует в рамках первичных выборов провести в общей сложности 12 теледебатов. Вторые пройдут 30 и 31 июля в Детройте (штат Мичиган), третьи состоятся 12 и 13 сентября, место их проведения пока не уточняется. Четвертые - в октябре текущего года, пятые - в ноябре, шестые - в декабре, оставшиеся шесть - с января по апрель 2020 года.