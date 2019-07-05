Трамп: руководство ФРС не осознает, какие решения принимает

ВАШИНГТОН, 5 июля. /ТАСС/. Руководство выполняющей функции центрального банка Федеральной резервной системы (ФРС) США не осознает, какие решения принимает. Об этом заявил в пятницу президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в свое имение в Бедминстере (штат Нью-Джерси). Трансляцию вели американские новостные телекомпании.

Президент указал на рост темпов развития американской экономики и отметил, что при низкой базовой процентной ставке, которую регулирует ФРС, показатели были бы еще выше. "Мы бы устанавливали рекорды [по росту экономики], если бы у нас был ФРС, который бы понижал процентную ставку, <...>, но мы платим большие проценты, и это неоправданно. У нас нет ФРС, который бы осознавал, что он делает - это одна из мелочей. Если бы у нас был ФРС, который понижает ставку, то это [показатель темпов роста экономики устремился бы вверх как] ракета", - сказал глава государства.

Трамп часто выступает с критикой в адрес ФРС. Американский президент и его советники неоднократно призывали ЦБ понизить базовую процентную ставку, а также отказаться от программы количественного ужесточения и перейти к политике количественного смягчения.

11 июня Трамп написал в Twitter, что политика ФРС приводит к обесцениванию евро и других валют по отношению к доллару, что, по его мнению, ставит США в невыгодное положение. Ранее американские СМИ писали, что Трамп планировал отправить председателя финрегулятора Джерома Пауэлла в отставку. Однако, как сообщило ранее агентство Reuters, Белый дом не планирует снимать Пауэлла с занимаемой должности, а мнения юристов Трампа относительно полномочий президента на это расходятся.