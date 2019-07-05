Болтон: на Иран необходимо оказывать давление, чтобы он отказался от ядерных амбиций

ВАШИНГТОН, 6 июля. /ТАСС/. Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил в пятницу о необходимости оказывать давления на Иран, чтобы заставить его отказаться от своих ядерных амбиций.

"Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) проведет специальное заседание по незаконной ядерной деятельности Ирана. Учитывая его тайный склад ядерного оружия, на Иран необходимо оказывать давление, чтобы он отказался от своих ядерных амбиций", - написал Болтон в Twitter.

В понедельник в МАГАТЭ проинформировали, что Иран превысил лимит в 300 кг низкообогащенного урана, который был разрешен ядерной сделкой. Генеральный директор МАГАТЭ Юкия Амано доложил об этом Совету управляющих агентства.

В пятницу США обратились с просьбой о проведении специального заседания Совета управляющих МАГАТЭ для обсуждения доклада генерального директора агентства о развитии событий вокруг иранского ядерного досье. Заседание назначено на 10 июля.

В сентябре прошлого года премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, выступая на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, утверждал, что в Тегеране в районе Туркуз-Абад находится секретный склад, на котором хранятся сотни тонн ядерных материалов и оборудования, относящегося к иранской атомной программе. Тогда же глава израильского правительства призвал МАГАТЭ провести немедленную инспекцию этого объекта.

Комментируя высказывания Нетаньяху, генеральный директор МАГАТЭ Юкия Амано заверил, что его организация проводит беспристрастную проверку сведений о предполагаемом наличии незаявленных ядерных материалов у Ирана. В свою очередь министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф тогда отверг израильские обвинения в разработке ядерного оружия.