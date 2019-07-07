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Задержание иранского танкера в Гибралтаре

В Иране заявили, что задержанный в Гибралтаре танкер Grace 1 не направлялся в Сирию

При этом в иранском МИД не назвали точное место назначения танкера

ТАСС, 7 июля. Задержанный властями Гибралтара (британского владения на побережье Пиренейского полуострова) танкер Grace 1 не направлялся в Сирию. Об этом заявил в воскресенье в Тегеране заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи.

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"Нефтяной танкер перевозил 2 млн баррелей [нефти] <...>, и он не направлялся в Сирию, как утверждает английская пресса", - приводит его слова агентство Tasnim. По словам замминистра, судно "следовало в международных водах". Дипломат при этом не назвал место назначения танкера. В настоящее время, как указал Арагчи, Иран проводит консультации с Великобританией и Испанией по поводу случившегося.

В четверг власти Гибралтара задержали танкер Grace 1 по подозрению в том, что он доставлял иранскую нефть в Сирию в нарушение санкций. Как заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел Испании Жозеп Боррель, задержание было произведено по запросу США. Дипломат уточнил, что Мадрид изучает вопрос, каким образом данная ситуация повлияла на суверенитет Испании.

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ИранСирияЗадержание иранского танкера в Гибралтаре
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