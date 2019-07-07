Хант: мнение британского посла об администрации Трампа не отражает взглядов правительства

ЛОНДОН, 7 июля. /ТАСС/. Мнение посла Великобритании в США об администрации президента Дональда Трампа не совпадает с мнением британского правительства. Об этом в воскресенье заявил глава МИД Соединенного Королевства Джереми Хант, слова которого приводит вещательная корпорация Би-би-си.

"Это не мнение британского правительства, это не мое мнение. Мы продолжаем считать, что под руководством президента Трампа американская администрация не только высокоэффективна, но и является лучшим другом Великобритании на международной арене", - отметил Хант, подчеркнув, что оценки британского посла в Вашингтоне Кима Дэррока являются его "личным мнением". Министр также указал, что от послов королевства ожидают "откровенных оценок" в том, что касается политической ситуации в странах их пребывания.

В субботу вечером в газете Daily Mail были опубликованы выдержки из сообщений, которые Дэррок отправлял начальству. В материалах, поступавших от него в Лондон с 2017 года и до последнего времени, содержалось много нелестных характеристик главы Белого дома и его команды. Администрацию Трампа посол называл некомпетентной и беспомощной, а самому президенту предрекал позорный конец карьеры. Он также допускал возможность того, что "российские финансисты" давали деньги в долг Трампу или членам его семьи.

Ранее в Форин оффисе заявили, что начинают внутреннее расследование в связи с утечкой документов, не предназначавшихся для широкой публики, и выразили уверенность в том, что прочные связи, установившиеся между Белым домом и британским дипломатическим корпусом, "без сомнения переживут это злонамеренную выходку".