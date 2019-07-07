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Наступление Ливийской национальной армии на Триполи

Reuters: аэропорт Митига в пригороде Триполи возобновил работу после ракетного обстрела

Агентство сообщает, что три сотрудника ливийской авиакомпании "Африканские авиалинии" были ранены в результате атаки

ТАСС, 8 июля.  Аэропорт Митига, расположенный в пригороде Триполи, возобновил работу после нанесенного по нему накануне удара с воздуха. Об этом в воскресенье сообщило агентство Reuters.

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По данным агентства, три сотрудника ливийской авиакомпании "Африканские авиалинии" получили ранения в результате атаки, также был поврежден один самолет авиаперевозчика.

Аэропорт Митига на регулярной основе подвергается атакам со стороны отрядов Ливийской национальной армии (ЛНА), которой командует фельдмаршал Халифа Хафтар. В настоящее время Митига находится под контролем сил, выступающих на стороне международно признанного Правительства национального согласия (ПНС) во главе с Фаизом Сараджем.

Аэродром Митига начал использоваться для сообщения Ливии с внешним миром после того, как в 2014 году был выведен из строя международный аэропорт Триполи.

4 апреля Хафтар объявил о начале операции в Триполи с целью ликвидации окопавшихся там террористических группировок. В свою очередь, глава ПНС Сарадж отдал приказ всем подконтрольным ему воинским подразделениям быть готовыми к обороне, а базирующиеся в столице вооруженные формирования начали кампанию "Вулкан гнева" для противостояния штурму.

Теги
ЛивияНаступление Ливийской национальной армии на Триполи
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