WSJ: представители США обсуждали с талибами вывод войск из Афганистана за 2,5 года

НЬЮ-ЙОРК, 8 июля. /ТАСС/. Представители США на консультациях с радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ) озвучивали возможность вывода американских войск из страны в течение двух с половиной лет. Об этом говорится в статье, опубликованной в воскресенье в газете The Wall Street Journal.

По словам источника издания, США допускали, что войска из Афганистана будут выведены в течение 2,5 года. Как отмечается в публикации, ранее речь шла о трех годах. Как пояснил источник, представители движения "Талибан" настаивали на том, что иностранные военнослужащие должны "покинуть страну в течение девяти месяцев".

Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад в субботу сообщил в Twitter, что последний раунд переговоров с движением "Талибан" в Катаре был наиболее продуктивным за все время. Он также отметил, что консультации приостановлены и будут возобновлены 9 июля.

В июне госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон рассчитывает выйти на договоренность о мире в Афганистане с движением "Талибан" до 1 сентября. Он тогда опроверг утверждения представителей талибов о том, что американцы уже передали им ориентировочный график вывода своих войск из Афганистана.