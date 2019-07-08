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Лукашенко поддержал предложение Зеленского о проведении встречи в Минске

Президент Белоруссии считает, что "нужно садиться и решать проблемы, которых накопилось немало"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МИНСК, 8 июля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поддерживает предложение президента Украины Владимира Зеленского об организации в Минске международной встречи с участием лидеров Украины, России, США, Великобритании, Германии, Франции. Об этом говорится в сообщении пресс-службы белорусского лидера, распространенном в понедельник.

"Наш президент абсолютно поддерживает предложения Владимира Зеленского. Эта позиция неизменна, и заключается она в том, что нельзя смотреть друг на друга через прицел орудий, нужно садиться и решать проблемы, которых накопилось немало", - отмечается в сообщении.

Теги
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