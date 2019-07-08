Нетаньяху призвал не снижать давления на Иран

НЬЮ-ЙОРК, 8 июля. /ТАСС/. Ирану нельзя позволить добиться снижения оказываемого на него давления. Об этом заявил в понедельник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, выступая по телемосту перед участниками мероприятия американской произраильской организации Christians United for Israel в Вашингтоне.

"Иран пытается выплеснуть свой гнев, чтобы снизить оказываемое на него давление. Они нападают на танкеры, сбивают американские дроны и выпускают ракеты по соседним странам. Важно в ответ не снижать давление, а, наоборот, его увеличивать", - отметил Нетаньяху. Он высказался за дальнейшую ликвидацию источников финансирования Тегерана в связи с его новым сокращением обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

"Сейчас нам объявили, что Иран хвалится тем, что нарушил сделку. Европе настала пора сдержать свое обещание выйти из сделки и ввести санкции снова. Я считаю, что именно таким образом надо прекратить агрессию [со стороны Тегерана]", - резюмировал израильский премьер.

Ранее заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Иран с 7 июля переходит ко второму этапу сокращения обязательств в рамках СВПД и приступает к обогащению урана выше уровня 3,67%. В ближайшее время Тегеран намерен достичь 5% уровня обогащения урана, что необходимо для сооружения энергоблоков атомной электростанции "Бушер". По словам замглавы МИД, сокращение обязательств по ядерной сделке будет происходить каждые 60 дней, если ее участники не будут придерживаться достигнутых договоренностей. Арагчи также отметил, что "двери для дипломатии по-прежнему открыты, однако необходимы новые инициативы" для разрешения сложившейся ситуации.