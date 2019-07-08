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AFP: Ватикан лишил иммунитета своего посла во Франции из-за дела о домогательствах

На 74-летнего Луиджи Вентуру, который с 2009 года является апостольским нунцием во Франции, были поданы четыре жалобы

ПАРИЖ, 8 июля. /ТАСС/. Официальный представитель Ватикана во Франции 74-летний Луиджи Вентура был временно лишен дипломатического иммунитета по решению Святого престола. Об этом сообщает в понедельник Agence France-Presse со ссылкой на заявление французского МИД.

"Министерство по делам Европы и иностранных дел, которое направило Святому престолу запрос прокурора на отмену дипломатического иммунитета для папского нунция во Франции, получило от Святого престола подтверждение снятия иммунитета на время указанной процедуры", - приводит агентство слова представителя французского внешнеполитического ведомства.

Ранее сообщалось, что на Вентуру, который с 2009 года является апостольским нунцием во Франции, были поданы четыре жалобы. Трое заявителей уже дали показания следователям.

В середине февраля столичная прокуратура открыла расследование в связи с подозрениями в сексуальных домогательствах со стороны Вентуры в отношении сотрудника парижской мэрии во время торжественного приема, организованного столичными властями в середине января. 23 января Городской совет Парижа направил государственному прокурору соответствующее заявление, на основании которого прокурор Парижа Реми Эйтз открыл расследование.

Луиджи Вентура занимал пост апостольского нунция в Кот-д'Ивуаре, Буркина-Фасо, Нигере, Чили, Канаде.

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