Радев поздравил Путина со 140-летием дипломатических отношений Болгарии и России

СОФИЯ, 8 июля. /ТАСС/. Условия для развития взаимовыгодного диалога между Болгарией и Россией имеют все шансы для воплощения в жизнь. Об этом заявил в понедельник президент Болгарии Румен Радев. Он поздравил своего российского коллегу Владимира Путина со 140-летием установления дипломатических отношений между государствами.

Как сообщает пресс-служба президента Болгарии, Радев подчеркнул, что "болгарский народ не забывает решающую роль России в освобождении Болгарии в результате Русско-турецкой войны 1877-1878 гг и чтит память погибших в ней русских воинов".

"Хотел бы отметить, что отношения между нашими народами базируются на глубоких исторических, культурных и духовных связях, имеющих корни в глубокой истории. В новой и новейшей истории двухсторонние отношения не всегда развивались однозначно, но и в самые сложные периоды отношения между Болгарией и Россией всегда были в центре общественного и политического внимания и носили эмоциональный заряд. Это дает основания констатировать, что существует солидная основа, чтобы продолжить равноправный и взаимовыгодный диалог", - подчеркнул Радев.

Президент Болгарии выразил уверенность, что перспективные планы сотрудничества двух стран могут быть реализованы, а кроме того, общими усилиями могут быть найдены решения актуальных проблем регионального и международного уровня.

Дипломатические отношения между странами были установлены 7 июля 1879 года, когда дипломатический агент и генеральный консул России Александр Давыдов вручил верительные грамоты болгарскому князю Александру Баттенбергу. Прологом этого события была кровопролитная Русско-турецкая война 1877-1878 гг., во время которой тысячи русских солдат и болгарских ополченцев вместе плечом к плечу сражались за свободу и независимость Болгарии, заплатив за нее своими жизнями.