Жители Тбилиси во второй раз провели митинг у здания "Рустави 2"

ТБИЛИСИ, 8 июля. /ТАСС/. Несколько сотен человек в понедельник провели акцию протеста у здания грузинской оппозиционной телекомпании "Рустави 2" на окраине Тбилиси, выражая недовольство нецензурными высказываниями журналиста ТВ Георгия Габунии в адрес российских властей. Об этом сообщила телекомпании IMEDI .

Люди стали собираться у офиса телекомпании в 20:00 (19:00 мск). Их главным требованием является - отставка гендиректора "Рустави 2" Ники Гварамия. На месте были мобилизованы наряды полиции, которые на давали возможности митингующим подойти к ограждению здания телеканала.

Митинг прошел без эксцессов, однако Гварамия не раз призывал МВД мобилизовать еще большее количество полицейских, выражая опасение, что в какой-то момент митингующие смогут прорвать кордон и ворваться в здание телеканала.

Под конец митингующие приняли решение разойтись и присоединиться к митингу у здания парламента, где собрались противники ЛГБТ-сообщества и выступающие против пропаганды защиты прав сексуальных меньшинств. Возмущение противников ЛГБТ-сообщества вызвало то, что организация "Тбилиси прайд", выступающая в защиту прав сексуальных меньшинств, в понедельник распространила заявление, что планирует провести так называемый марш чести в Тбилиси. Участники митинга у здания "Рустави 2" заявили, что соберутся и во вторник и буду ходить на митинги до того, пока не уйдет Гварамия.

Габуния в воскресенье в своей авторской передаче "Постскриптум" больше минуты нецензурно выражался в адрес руководства России. Его высказывания резко осудили президент Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министр Мамука Бахтадзе, глава парламента Арчил Талаквадзе, бывший спикер парламента Ираклий Кобахидзе, мэр Тбилиси Каха Каладзе. Критике телеведущего подверг и гендиректор телеканала Ника Гварамия, который уже отстранил на два месяца Габунию с должности. Экс-спикер парламента Грузии, лидер оппозиционной партии "Единая Грузия - демократическое движение" Нино Бурджанадзе отметила, что считает высказывания Габунии в адрес руководства России провокаций, спланированной экс-президентом Михаилом Саакашвили против Грузии.