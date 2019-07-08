Владелец NewsOne назвал ложью слова генпрокурора Украины о связях канала с банком в России

"Заявление генерального прокурора Украины Юрия Луценко о связи телеканала NewsOne с российским "Промсвязьбанком" является циничной ложью и свидетельствует о его непрофессионализме и профессиональной непригодности", - говорится в его заявлении на сайте телеканала. В нем отмечается, что "конечным бенефициаром и собственником" телеканала не является ни одна кипрская компания, как это было подано генпрокурором. "Я, Тарас Романович Козак, являюсь единственным собственником телеканала NewsOne и владею 100% телеканала непосредственно", - подчеркнул он.

В тексте указано, что и иные утверждения Луценко, в частности об участии телеканала в террористической деятельности, сделаны абсолютно безосновательно. "Я рассматриваю их как искусственное создание оснований для применения санкций против телеканала и закрытия телеканала по политическим мотивам", - заявил Козак.

В воскресенье, 7 июля, в эфире программы "Вести с Дмитрием Киселевым" на телеканале "Россия-1" было объявлено, что 12 июля с 18:00 до 20:00 пройдет телемост Киев - Москва "Надо поговорить!". Предполагалось, что он будет проведен совместно с украинским телеканалом NewsOne. Инициатива вызвала протесты ряда украинских политиков и партий. Позже на телеканале объявили, что отменяют мероприятие из-за угроз физической расправой в адрес журналистов.

Луценко в понедельник утверждал, что Генпрокуратура получила информацию о связи NewsOne с российским "Промсвязьбанком". По словам генпрокурора, якобы одно и то же физическое лицо оказалось руководителем "кипрских юридических компаний - бенефициарных владельцев NewsOne и российского ОАО "Промсвязьбанк", и что по украинским законам у Совета национальной безопасности и обороны появилось основания для "санкций против связанного с терроризмом телеканала".