Сторонники Мадуро выйдут на митинг, чтобы осудить доклад ООН

КАРАКАС, 9 июля. /ТАСС/. Сторонники действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро собираются в субботу, 13 июля, выйти на митинги, чтобы выразить протест в отношении доклада Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) о ситуации в республике. Об этом в понедельник сообщил председатель венесуэльской Конституционной ассамблеи (КА) Дьосдадо Кабельо во время выступления в штате Португеса.

"В субботу [13 июля] мы примем участие в марше с осуждением доклада, представленного [верховным комиссаром ООН по правам человека] Мишель Бачелет", - заявил он, чьи слова приводит Венесуэльское агентство новостей.

Политик добавил, что венесуэльские власти "отвергают абсолютно все, что содержится в так называемом докладе".

В прошлый четверг Управление ООН по правам человека опубликовало свой доклад о ситуации в Венесуэле, подготовленный по поручению Совета ООН по правам человека (СПЧ). В нем оно рекомендовало правительству Венесуэлы провести эффективное и независимое расследование нарушений прав и свобод в стране. В УВКПЧ считают, с 2016 года в Венесуэле проводилась политика, направленная на "нейтрализацию, преследование и криминализацию политических оппонентов и лиц, критически настроенных к правительству". Согласно докладу, по состоянию на 31 мая под стражей находились "793 человека, произвольно лишенных свободы".