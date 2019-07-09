Госдеп сообщил, что РФ и США запускают стратегический диалог по широкому кругу вопросов

ВАШИНГТОН, 9 июля. /ТАСС/. Россия и Соединенные Штаты намерены начать стратегический двусторонний диалог по широкому кругу вопросов. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Госдепартамента.

Согласно изложенной ею информации, предварительную встречу, нацеленную на запуск таких переговоров, проведут в Хельсинки заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков и заместитель госсекретаря США по политическим делам Дэвид Хейл. Замглавы внешнеполитического ведомства США во вторник начал поездку по Европе, первым пунктом которой стало посещение столицы Финляндии. У него запланированы в Хельсинки консультации с должностными лицами Финляндии и "политическими директорами 28 стран - членов ЕС в целях обсуждения трансатлантической безопасности, наряду с другими представляющими взаимный интерес вопросами".

"Заместитель госсекретаря Хейл также увидится с заместителем министра иностранных дел Сергеем Рябковым для проведения предварительной встречи с целью запуска широкого стратегического политического диалога по американо-российским отношениям", - отмечается в сообщении для печати, которое распространило внешнеполитическое ведомство США.

Затем Хейл нанесет визиты в Эстонию, Чехию, Молдавию и Великобританию.

В Таллине он будет обсуждать в том числе планы, связанные с предстоящей в 2020-2021 годах деятельностью Эстонии в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН. В Праге Хейл проведет переговоры с руководством Чехии и посетит штаб-квартиру финансируемой правительством США радиостанции "Свобода/Свободная Европа", чтобы продемонстрировать символическую поддержку ее вещания в том числе на Иран. В Кишиневе Хейл будет находиться 13-14 июля. Предполагается, что его примет премьер-министр Майя Санду и другие официальные лица "для обсуждения усилий нового правительства Молдавии, направленных на проведение конструктивных реформ", а также поддержки Соединенными Штатами антикоррупционной деятельности властей в Кишиневе. Наконец, в Лондоне Хейл обсудит "сотрудничество на Ближнем Востоке и Россию", добавила пресс-служба Госдепартамента.