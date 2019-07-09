Премьер Грузии назвал брань в эфире "Рустави 2" неприемлемой для здравомыслящего человека

"Что же касается тех патологических фраз [брань в эфире ТВ], которые мы услышали, они полностью неприемлемы для любого здравомыслящего человека, тем более для нашего народа, который особенно гордится своей культурой и ценностями. Мы являемся ответственным правительством, которое всегда ориентировано на национальные интересы. Перед Грузией существует множество болезненных вызовов, и мы все должны хорошо знать, что их преодоление возможно только единодушием и консолидацией", - сказал он журналистам.

На вопрос, как он оценивает решение президента РФ Владимира Путина отказаться от ввода санкций против республики, грузинский премьер ответил, что "в отношениях между народами не должно быть никаких барьеров".

Во вторник Госдума единогласно приняла заявление, в котором осудила антироссийские провокации в Грузии, предложив кабмину и президенту ответить на них рядом экономических мер. Президент РФ Владимир Путин во вторник заявил, что из уважения к грузинскому народу и ради сохранения двусторонних отношений с Грузией не стоит вводить против этой республики санкции.