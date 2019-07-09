В Тегеране назвали одно из условий выхода из кризиса между США и Ираном

ПАРИЖ, 10 июля. /ТАСС/. Выход из тупиковой ситуации в отношениях между Ираном и США возможен в случае отмены американских санкций. Такое мнение высказал глава Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи в интервью французской газете Le Figaro .

"Главный вопрос в настоящее время заключается в том, существует ли дверь, через которую можно будет выйти из нынешнего тупика", - заявил Салехи. По его мнению, возможно "решение, основанное на следующих двух принципах: с одной стороны, отказ от прямых переговоров с США, проводимых под давлением. И с другой - отказ [Ирана] от обладания ядерным оружием".

Иранский политик отметил, что "решение может основываться на отмене всех американских санкций - при одновременном отказе Ирана от производства, накопления и использования ядерного оружия". Али Акбар Салехи напомнил в этой связи о фетве 2009 года духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, содержащей такие положения относительно ядерного оружия. По мнению Салехи, предлагаемый теперь Ираном путь решения проблемы "не потребует проведения прямых переговоров". В то же время "он может позволить проложить путь к будущему, создать надежду на возрождение доверия, потерянного в периоды предыдущих десятилетий", считает политик.

"Дальнейшее продолжение нынешней подлинно катастрофической ситуации приведет к крайне серьезным последствиям, к возможности возникновения которых Иран относится отрицательно", - отметил глава Организации по атомной энергии Ирана.