Грузинские депутаты от оппозиции в ближайшее время посетят Москву

ТБИЛИСИ, 10 июля. /ТАСС/. Депутаты парламента Грузии от оппозиционной партии "Альянс патриотов Грузии" в ближайшие дни посетят Москву, чтобы обсудить грузино-российские отношения. Об этом в среду сообщила в Facebook лидер партии, вице-спикер парламента Ирма Инашвили.

"Члены нашей команды в ближайшие дни посетят Москву. Вы знаете, что мы договорились об отмене виз [для граждан Грузии в РФ], очень позитивно рассматривались и другие важные для нашей страны вопросы. Провокаторы оттолкнули страну назад, и это происходит не впервые. Однако мы с Божьей помощью вновь найдем выход. Я уверена, что визит моих друзей в Москву принесет много пользы для нашей страны, которой будут завидовать наши враги", - написала Инашвили.

Когда именно грузинские депутаты отправятся в Москву и с кем проведут встречи, политик не уточняет.

С понедельника вступил в силу указ президента РФ Владимира Путина от 21 июня, согласно которому российским авиакомпаниям временно запрещается осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории РФ на территорию Грузии. Также вступило в силу решение Министерства транспорта России от 22 июня о приостановке полетов грузинских авиакомпаний на территорию РФ.

Решение российских властей было принято после того, как 20 июня в Тбилиси у здания парламента начались масштабные акции протеста. Поводом для них стала сессия Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), проходившая в грузинском парламенте. Следуя утвержденному протоколу, возглавлявший российскую делегацию депутат Госдумы и президент МАП Сергей Гаврилов занял кресло спикера. Недовольная этим фактом оппозиция сорвала мероприятие и вывела людей на акцию протеста с антироссийскими лозунгами, закончившуюся попыткой штурма парламента.