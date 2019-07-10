На сайте Зеленского появилась петиция с требованием провести военный парад 24 августа

КИЕВ, 10 июля. /ТАСС/. Петиция о необходимости проведения военного парада 24 августа, когда на Украине отмечается День независимости, зарегистрирована на сайте президента Владимира Зеленского. Решение главы государства отказаться от парада "выглядит неудачным заигрыванием с врагом и может свидетельствовать о первых шагах к капитуляции", говорится в тексте документа.

Автор петиции попросил президента не прислушиваться к "непутевым советникам" и пересмотреть решение. "Проведение военных парадов в последние годы стало символом силы украинской армии, демонстрацией достижений военно-промышленного комплекса", - говорится в петиции.

Зеленский 9 июля сообщил, что проведение парада не состоится ввиду его дороговизны. В видеообращении он заявил, что вместо этого "300 млн гривен (более $11 млн) будут выделены на премии военным".

Экс-президент Украины Петр Порошенко назвал такое решение главы государства "не очень дальновидным".

В прошлом году Украина отметила 27-ю годовщину независимости самым масштабным за последние годы военным парадом. В нем приняли участие 4,5 тыс. военнослужащих и представителей различных силовых структур, 250 единиц техники, а также авиация.