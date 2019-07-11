Болтон встретился в Вашингтоне с главой СНБО Украины

ВАШИНГТОН, 11 июля. /ТАСС/. Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон встретился в Вашингтоне с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Александром Данилюком и обсудил поддержку Вашингтоном реформ и "мирное восстановление" территории Украины. Об этом советник Дональда Трампа написал в среду на своей странице в Twitter.

"Великолепная дискуссия состоялась сегодня с Александром Данилюком, секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины, на тему поддержки реформ на Украине со стороны США и мирного восстановления украинской территории", - заявил он.

С Данилюком встретился также министр энергетики США Рик Перри. Он написал на своей странице в Twitter, что обсудил с украинским чиновником "возможности для развития сотрудничества в области энергетической безопасности при правительстве Владимира Зеленского".