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Болтон встретился в Вашингтоне с главой СНБО Украины

С Александром Данилюком также встретился министр энергетики США Рик Перри

ВАШИНГТОН, 11 июля. /ТАСС/. Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон встретился в Вашингтоне с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Александром Данилюком и обсудил поддержку Вашингтоном реформ и "мирное восстановление" территории Украины. Об этом советник Дональда Трампа написал в среду на своей странице в Twitter.

"Великолепная дискуссия состоялась сегодня с Александром Данилюком, секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины, на тему поддержки реформ на Украине со стороны США и мирного восстановления украинской территории", - заявил он.

С Данилюком встретился также министр энергетики США Рик Перри. Он написал на своей странице в Twitter, что обсудил с украинским чиновником "возможности для развития сотрудничества в области энергетической безопасности при правительстве Владимира Зеленского".

Теги
УкраинаСШАБолтон, Джон
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