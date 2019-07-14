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Times: личность ответственного за утечку депеш посла Великобритании в США установлена

Это был человек, имевший доступ к историческим файлам, отметили источники в британском правительстве

ТАСС, 14 июля. Британская полиция установила личность ответственного за утечку в прессу дипломатических документов, в которых британский посол в Вашингтоне Ким Дэррок критиковал действующего президента США Дональда Трампа. Об этом в воскресенье сообщила газета The Sunday Times со ссылкой на источники в правительстве.

"Они (полиция - прим. ТАСС) задействуют полную мощь государства. Они думают, что знают, кто ответственен за утечку. Теперь необходимо выстроить дело, которое будет рассматриваться в суде. Это был человек, имевший доступ к историческим файлам", - отметил источник газеты.

По данным The Sunday Times, Скотленд-Ярд совместно со службой британской внешней разведки МИ-6 и МИД Великобритании, которое проводит собственное внутреннее расследование, также установили, что утечка не была результатом хакерской атаки со стороны иностранного государства.

Теги
СШАВеликобританияТрамп, Дональд
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