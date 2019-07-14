Военно-космическое командование Франции разместят в Тулузе

ПАРИЖ, 14 июля. /ТАСС/. Центр Военно-космического командования Франции, о предстоящем создании которого объявил в субботу президент Эмманюэль Макрон, разместится в Тулузе на юге страны, сообщила в воскресенье министр вооруженных сил Флоранс Парли. Она выступала в эфире радиостанции France Inter .

"Тулуза уже сейчас является крупным центром космических технологий Франции", - напомнила Парли. По ее словам, для создания командного центра "будет проведено объединение всех соответствующих структур, рассредоточенных сейчас в рамках армии".

Командование "будет способствовать рациональному использованию этих сил и средств", добавила министр. По ее словам, в его состав первоначально войдут 200 человек, "в дальнейшем это число будет увеличиваться".

"В настоящее время мы констатируем, что космическое пространство стало конфликтной зоной. Вокруг Земли вращаются 1500 спутников, а через 10 лет их будет 7 тыс. Эти спутники во все большей мере воспринимаются [некоторыми странами] как объекты, в отношении которых следует вести шпионаж или добиваться изменения их параметров", - сказала военный министр.

Она подчеркнула, что "не следует быть наивными". "Необходимо обеспечить защиту объектов, жизненно важных для работы транспорта, системы воздушного сообщения, госпиталей и, разумеется, деятельности вооруженных сил", - уверена Парли. Она сообщила, что в ближайшие 10 дней приведет дополнительные сведения относительно создаваемого центра Военно-космического командования.