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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана

Президент Ирана назвал условие возобновления переговоров с США

По словам Хасана Роухани, возможность переговоров появится, если Вашингтон вернется к выполнению своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе

ТАСС, 14 июля. Президент Ирана Хасан Роухани объявил о готовности возобновить переговоры с США, если Вашингтон вернется к выполнению своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом сообщил в воскресенье телеканал Al Mayadeen.

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"Иран готов к переговорам с США, если они снимут санкции с Тегерана, прекратят экономическое давление и вернутся к соглашению СВПД", - заявил он в ходе поездки по провинции Северный Хорасан.

По словам Роухани, иранцы отказались от "политики стратегического терпения" и теперь будут давать ответ на каждый принятый против них шаг.

19 мая президент Ирана заявил, что Тегеран не вступит в переговоры с США, которые будут навязываться ему силой.

Теги
СШАИранСитуация вокруг ядерной программы ИранаРоухани, Хасан
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