Президент Ирана назвал условие возобновления переговоров с США

ТАСС, 14 июля. Президент Ирана Хасан Роухани объявил о готовности возобновить переговоры с США, если Вашингтон вернется к выполнению своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом сообщил в воскресенье телеканал Al Mayadeen .

"Иран готов к переговорам с США, если они снимут санкции с Тегерана, прекратят экономическое давление и вернутся к соглашению СВПД", - заявил он в ходе поездки по провинции Северный Хорасан.

По словам Роухани, иранцы отказались от "политики стратегического терпения" и теперь будут давать ответ на каждый принятый против них шаг.

19 мая президент Ирана заявил, что Тегеран не вступит в переговоры с США, которые будут навязываться ему силой.