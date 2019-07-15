Глава МИД Нидерландов призвал Иран придерживаться обязательств по СВПД

БРЮССЕЛЬ, 15 июля. /ТАСС/. Правительство Ирана должно придерживаться своих обязательств, взятых в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Об этом заявил в понедельник глава МИД Нидерландов Стеф Блок, прибывший на заседание глав МИД стран Евросоюза.

"Это очень серьезная тема, - отметил он. - Мы обеспокоены развитием ситуации вокруг Ирана, иранское правительство должно придерживаться своих обязательств". При этом министр выразил надежду, что последние события не приведут к расторжению сделки.

СВПД был заключен Ираном с постоянными членами Совета Безопасности ООН (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция) и Германией в 2015 году. Сделка ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС.

Президент США Дональд Трамп объявил 8 мая 2018 года о выходе Вашингтона из СВПД. Ровно год спустя президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран приостанавливает часть обязательств по ядерной сделке и предоставляет другим участникам два месяца на то, чтобы вернуться к ее выполнению. 8 июля представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруза Камальванди сообщил, что Тегеран начал обогащать уран выше 3,67% - максимального уровня, предусмотренного ядерной сделкой.