ДНР: Киев в переговорах о прекращении блокады Донбасса озабочен лишь интересами олигархов

КИЕВ, 15 июля. /ТАСС/. Украинские власти саботируют переговоры о восстановлении в полном объеме экономических связей с Донбассом, сводя все проблемы к возвращению предприятий их собственникам-олигархам и игнорируя обязательства перед жителями региона. Об этом в интервью ТАСС заявила глава МИД Донецкой народной республики и представитель ДНР в контактной группе по урегулированию на востоке Украины Наталья Никонорова.

Комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможности снятия экономической блокады региона, она обратила внимание на то условие, какое выдвинула при этом украинская сторона. "Озвученное господином Зеленским требование о том, что снятие блокады возможно в обмен на возврат предприятий олигархам, дает очень предметное понимание: новоизбранный руководитель Украины - не президент от народа", - заявила она.

Никонорова напомнила все этапы процесса разрыва экономических связей Киева с Донбассом, кульминацией которого стала транспортная блокада, которую в феврале 2017 года начали украинские националисты, что привело к полной остановке сообщения с республиками. Еще катастрофичнее, по ее словам, было прекращение поставок сырья и вывоза готовой продукции, поскольку "металлургия и угледобыча - отрасли непрерывного цикла, остановка которых ведет к авариям, техногенным катастрофам и полной остановке производства без возможности перезапуска и восстановления". К тому же более 100 тыс. человек и их семей могли остаться без средств к существованию.

В этих условиях введение 1 марта 2017 года внешнего управления на предприятиях, принадлежащих украинскому бизнесу, стало жизненной необходимостью. "Внешнее управление было экстренной, вынужденной мерой, которая спасла людей и промышленные мощности", - подчеркнула глава МИД. При этом, по ее словам, это совсем никак нельзя назвать национализацией. "Юридически эти предприятия остаются в собственности украинских олигархов, которые, как ни странно, поддерживали Порошенко и его решение установить блокаду", - отметила она.

Никонорова подчеркнула, что вопрос снятия экономической блокады является одним из основных на переговорах контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины в Минске. Речь, в первую очередь, идет о возобновлении выплаты пенсий, погашении задолженности по заработной плате, восстановлении социальных и экономических прав граждан. "Для нас самое главное - это люди, их благополучие и спокойная, мирная жизнь. Однако в ответ на наши призывы приступить наконец-то к продуктивным переговорам... мы слышим от Киева только одно - шкурный интерес вернуть предприятия, при этом украинские переговорщики совершенно игнорируют свои обязательства перед жителями Донбасса. Это ярко иллюстрирует, что украинским властям безразличны судьбы людей, проживающих в республиках, а все, что их волнует, - это территории, предприятия и доходы", - считает представитель ДНР.