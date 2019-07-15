Глава оппозиционной партии Грузии и Косачев обсудили ситуацию с авиасообщением

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Руководитель оппозиционной партии "Альянс патриотов Грузии" Георгий Ломия сообщил, что обсудил с главой комитета Совета Федерации по международным делам Константином Косачевым разрешение кризисной ситуации в двусторонних отношениях, в том числе восстановление авиасообщения.

"Обсудили ряд возможных решений выхода из кризисной ситуации, - сказал парламентарий в понедельник журналистам. - Не будем озвучивать все детали, потому что враги доброжелательных отношений с Россией сделают все, чтобы сорвать эти планы".

"Конечно, мы обсуждали и этот вопрос", - добавил он, отвечая на вопрос обсуждалась ли на встрече перспектива восстановления авиасообщения.

С 8 июля вступил в силу указ президента РФ Владимира Путина, согласно которому российским авиакомпаниям временно запрещается осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории РФ на территорию Грузии. Также вступило в силу решение Министерства транспорта России о приостановке полетов грузинских авиакомпаний на территорию РФ. Решение российских властей было принято после того, как 20 июня в Тбилиси у здания парламента начались масштабные антироссийские митинги.