Трамп не считает расистскими свои высказывания в адрес женщин-демократов из Конгресса

ВАШИНГТОН, 15 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что не считает расистскими свои высказывания в Twitter в адрес состоящих в Палате представителей Конгресса США женщин из прогрессивного крыла Демократической партии.

Перед выступлением на Южной лужайке Белого дома журналисты спросили главу государства, считает ли он свои сообщения в Twitter расистскими. "Нисколько, - подчеркнул президент. - Если у кого-то есть проблемы с нашей страной, если кто-то не хочет находиться в нашей стране, он должен [ее] покинуть". Он отказался уточнить, о ком из членов Палаты представителей идет речь. "Я думаю, вы можете [сами] догадаться", - добавил американский лидер.

В воскресенье в Twitter Трамп обрушился с критикой на женщин-демократов из Конгресса США. Президент предложил последним вместо того, чтобы "громко и злобно" рассказывать американцам, как им управлять правительством США, "поехать обратно" и "помочь исправить полностью разрушенные и наводненные преступностью места, откуда они приехали".

Трамп не стал уточнять, о ком именно говорил, однако, как передает телекомпания NBC, его сообщения появились на фоне напряженности в отношениях между спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси и группой демократов из нижней палаты американского законодательного органа, степень влияния которых та ранее поставила под сомнение. В эту группу входят переехавшая в США из Сомали в возрасте 12 лет Ильхан Омар, а также Рашида Тлаиб, Александрия Окасио-Кортес и Аянна Прессли. Последние три родились на территории США, но Тлаиб по происхождению палестинка, у Окасио-Кортес латиноамериканские корни, а Прессли - афроамериканка.

Резолюция в Конгрессе

Пелоси в воскресенье в свою очередь заявила, что отвергает эти "ксенофобские комментарии, призванные разделить" государство. Подобные высказывания Трампа "подтверждают, что его план "Сделать Америку снова великой" всегда был о том, чтобы сделать Америку снова белой", написала спикер у себя в Twitter.

Трамп назвал в понедельник расистской такую реакцию Пелоси, занимающую третий по значимости пост в государственной иерархии США. Как указал президент, его "не беспокоит", что некоторые считают его сообщения в Twitter расистскими, "потому что многие согласны" с ним.

Кроме того, спикер в понедельник призвала демократов Палаты представителей поддержать резолюцию, которая осуждает Трампа за высказывания в адрес членов нижней палаты законодательного органа. В опубликованном ее пресс-службой письме она рассказала о том, что родившийся в Польше Том Малиновски (демократ от штата Нью-Джерси), а также другие конгрессмены, появившиеся на свет за пределами США, в ближайшее время внесут в Палату представителей данный документ. "Палата представителей не может позволить президенту давать такую оценку иммигрировавшим в нашу страну. Наши республиканские коллеги должны присоединиться к нам и осудить ксенофобские сообщения президента в Twitter, - подчеркнула Пелоси.

Большинство республиканцев никак не прокомментировали высказывания главы государства.

Резолюции Конгресса США не имеют юридической силы и носят рекомендательный характер. Таким образом законодатели выражают свою позицию по тому или иному вопросу, а исполнительная ветвь власти вправе игнорировать такого рода документы.