Президент Шри-Ланки возложил ответственность за теракты в стране на наркоторговцев

ТАСС, 16 июля. Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена обвинил наркоторговцев в организации серии взрывов на острове 21 апреля. Об этом во вторник сообщает газета The Times of India .

"Наркоторговцы устроили атаку [21 апреля], чтобы дискредитировать меня и ослабить мою борьбу против распространения запрещенных веществ. Меня это не остановит", - подчеркнул президент.

Заявление главы государства прокомментировал представитель премьер-министра Шри-Ланки Сударшана Гунавардана, указав, что для подобных обвинений недостаточно оснований. "Полиция завершила расследование [терактов] две недели назад. В нем не фигурируют наркоторговцы. У нас нет причин сомневаться в наших следователях", - сказал Гунавардана.

Ранее ланкийские власти возложили ответственность за взрывы на местные террористические группировки.

3 апреля президент Сирисена дал торжественную клятву в ближайшее время полностью избавить страну от наркотиков. Глава государства также выступил за приговоры к высшей мере наказания за участие в наркобизнесе, которые не приводились к исполнению на Шри-Ланке с 1976 года.