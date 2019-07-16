Акционер "Рустави 2" просит прокуратуру возбудить дело против гендиректора Гварамии

ТБИЛИСИ, 16 июля. /ТАСС/. Владелица 9%-ной доли в грузинской оппозиционной телекомпании "Рустави 2" Нино Нижарадзе обратилась с заявлением в Генпрокуратуру Грузии возбудить уголовное дело против гендиректора ТВ Ники Гварамии по злоупотреблению служебными полномочиями. Об этом корреспонденту ТАСС во вторник сообщил адвокат Нижарадзе Георгий Кавлашвили.

"Мы изучили документацию телеканала с 2014 года и установили, что в условиях растущего рекламного рынка, что подтверждает и Национальная комиссия коммуникаций Грузии, телекомпания "Рустави 2" получает меньше доходов, чем это есть на самом деле. Дело в том, что "Рустави 2" сотрудничает с некой компанией "Интермедиа", которая якобы привлекает рекламу и получает за это баснословные деньги, в то время как сам канал не богатеет", - сказал Кавлашвили.

Юрист уверен, что налицо признаки преступления. Он также не исключает, что гендиректор телеканала делает это умышленно, чтобы обанкротить компанию, которая уже длительное время не платит налоги в бюджет страны. Помимо Нижарадзе, владельцами "Рустави 2" являются братья Леван и Георгий Караманишвили, у которых 18% и 22% соответственно, а также телекомпания "Сакартвело" (51%).