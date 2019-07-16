DPA: главой Минобороны Германии может стать Крамп-Карренбауэр

БЕРЛИН, 16 июля. /ТАСС/. Председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр может стать новым министром обороны. Об этом во вторник вечером сообщило агентство DPA со ссылкой на источники в ХДС.

Ранее газета Rheinische Post со ссылкой на источники в правительстве писала о том, что главой Минобороны станет нынешний министр здравоохранения Йенс Шпан.

Пост руководителя Минобороны становится вакантным со среды из-за того, что Урсула фон дер Ляйен была выдвинута на должность главы Еврокомиссии.

Крамп-Карренбауэр возглавила ХДС в декабре 2018 года, сменив в этой должности Ангелу Меркель. Изначально канцлер именно в ней видела свою политическую преемницу во главе кабмина.

Сама Крамп-Карренбауэр, комментируя ранее возможности стать министром, говорила, что предпочитает сосредоточиться на партийной работе.