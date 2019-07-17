Советница Трампа усилила скандал, объясняя истинный смысл его "расистских высказываний"

ВАШИНГТОН, 17 июля. /ТАСС/. Советница американского президента Дональда Трампа Келлиэнн Конуэй лишь усугубила скандал, пытаясь во вторник объяснить журналистам в Белом доме, что на самом деле имел в виду американский лидер, когда призвал женщин из прогрессивного крыла Демократической партии "уехать обратно" в страны своего происхождения. Отвечая на просьбу американского репортера Эндрю Файнберга уточнить, о каких именно странах идет речь, учитывая что трое из четырех упомянутых конгрессвумен родились в США, Конуэй задала ему встречный вопрос, какой национальности он сам.

"Если президент не призывал этих четырех конгрессвумен вернуться в их якобы страны происхождения, то какие же страны он в таком случае имел в виду?" - спросил Файнберг, говоря о демократках Ильхан Омар, переехавшей в США из Сомали в возрасте 12 лет, а также Рашиде Тлаиб, Александрии Окасио-Кортес и Аянне Прессли, родившихся на территории США, но являющихся по происхождению палестинкой, латиноамериканкой и афроамериканкой соответственно.

"А вы какой национальности?" - резко прервала его в ответ Конуэй. "А это какое имеет значение?" - поинтересовался журналист. "Потому что я вас спрашиваю", - заявила в ответ Конуэй и рассказала, что ее собственные предки в свое время приехали в США из Италии и Ирландии. "Моя национальность не имеет отношения к вопросу, который я задаю", - возразил Файнберг. "Очень даже имеет, - ответила советница Трампа. - Потому что то, о чем вы спрашиваете, - он [Трамп] сказал "изначально", "изначально из" [этих стран]", - подчеркнула Конуэй.

Комментарии советницы Трампа вызвали широкий отклик в американских СМИ и соцсетях, и позднее ей пришлось объясняться по этому поводу в Twitter. "Я не хотела проявлять никакого неуважения. Мы все "изначально" откуда-то, - написала она. - Я ответила вопросом на вопрос и сама добровольно рассказала о своей национальности: итальянка и ирландка. Как и многие, я горжусь своей национальностью, люблю США и благодарю бога за то, что я американка".

Файнберг же в эфире телеканала CNN позднее заявил, что Конуэй, по его мнению, своим комментарием фактически лишь подтвердила обвинения в отношении Трампа. "Она, по сути, подтвердила то, что буквально несколько секунд назад сама же отрицала, когда говорила, что президент не имел в виду, будто две афроамериканки из числа конгрессвумен могут вернуться обратно в Африку или же конгрессвумен Окасио-Кортес может вернуться в Пуэрто-Рико [ассоциированное с США государство], если им не нравится его политика", - сказал журналист, чьи предки, по его собственным словам, жили на территории Польши, Литвы, России и Латвии.

Обвинения в расизме

Палата представителей Конгресса США во вторник приняла резолюцию, осуждающую оскорбительные высказывания президента Трампа в адрес нескольких женщин из прогрессивного крыла Демократической партии. В ее поддержку высказались 240 конгрессменов, 187 проголосовали против. Резолюция, однако, не будет иметь для главы американской администрации юридических последствий. Ранее Ильхам Омар призвала объявить президенту импичмент, обвинив его в нарушении прав человека. Во вторник конгрессмен-демократ Эл Грин от штата Техас инициировал в Палате представителей эту процедуру, однако начало обсуждения должно сначала одобрить руководство демократов.

В воскресенье Трамп допустил в адрес женщин из оппозиционной Демократической партии высказывания в Twitter, которые были расценены многими как оскорбительные и расистские. Президент предложил им вместо того, чтобы "громко и злобно" рассказывать американцам, как им управлять правительством США, "поехать обратно" и "помочь исправить полностью разрушенные и наводненные преступностью места, откуда они приехали".