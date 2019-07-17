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Дело Ассанжа и WikiLeaks

Экс-президент Эквадора: Ассанж пытался вмешаться в выборы 2016 года в США

Основатель WikiLeaks, по словам Рафаэля Корреа, "превратил посольство Эквадора в Лондоне в командный центр"
Рафаэль Корреа AP Photo/Mike Corder
Описание
Рафаэль Корреа
© AP Photo/Mike Corder

ТАСС, 17 июля. Бывший президент Эквадора Рафаэль Корреа заявил, что знал о попытках основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа оказать влияние на ход выборов президента США в 2016 году. Об этом он сообщил во вторник американскому телеканалу CNN.

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По словам Корреа, в свое время предоставившего австралийскому журналисту убежище в дипмиссии, Ассанж пытался влиять на выборы во время своего пребывания в посольстве Эквадора в Лондоне. "Мы замечали, что он [Ассанж ] вмешивался в ход выборов, и выступаем против этого. Мы не можем допустить, чтобы подобное случилось с такой дружественной нам страной, как США", - заявил бывший президент. Он также подчеркнул, что не имеет никакой связи с Ассанжем и его деятельностью.

В понедельник CNN, ссылаясь на отчеты испанской частной охранной компании Undercover Global, выступил с утверждением, что Ассанж превратил посольство Эквадора в Лондоне в командный центр, из которого лично руководил публикацией компрометирующей информации, в том числе оказавшей влияние на избирательную кампанию в США 2016 года.

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WikiLeaks в июле 2016 года опубликовал внутреннюю переписку Национального комитета Демократической партии (НКДП) США, что негативно отразилось на популярности соперницы Дональда Трампа, кандидата от демократов Хиллари Клинтон. Спецслужбы США подозревают Россию в том, что она якобы организовала хакерскую атаку на НКДП для взлома переписки.

Теги
Корреа, РафаэльСШАЭквадорКлинтон, ХиллариТрамп, ДональдДело Ассанжа и WikiLeaksАссанж, Джулиан
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