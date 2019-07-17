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Зеленский поручил МИД разработать механизм упрощенного получения украинского гражданства

КИЕВ, 17 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский поручил МИД разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев из дружественных стран. Об этом в среду сообщили в офисе президента Украины.

"Со своей стороны президент Украины поручает МИД разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев из дружественных нам стран, стремящихся присоединиться к развитию своей исторической родины, - говорится в сообщении в Facebook. - Также Владимир Зеленский поручает разработать механизм упрощенного предоставления украинского гражданства людям, которые страдают от нарушения прав и свобод в своих странах".

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