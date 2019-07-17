Главы стран МЕРКОСУР выразили обеспокоенность ситуацией с правами человека в Венесуэле

БУЭНОС-АЙРЕС, 18 июля. /ТАСС/. Президенты Аргентины, Бразилии, Уругвая и Парагвая выразили обеспокоенность ситуацией с соблюдением прав человек в Венесуэле и призвали мировое сообщество внести вклад в урегулирование кризиса в этой стране. Об этом говорится в их совместном заявлении, принятом в среду на саммите Южноамериканского общего рынка (МЕРКОСУР) в Санта-Фе.

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В документе отмечается, что президенты Аргентины Маурисио Макри, Уругвая Табаре Васкес, Бразилии Жаир Болсонару и Парагвая Абдо Бенитес "обеспокоены тяжелейшим кризисом в Венесуэле, которые серьезно повлиял на ситуацию в гуманитарной сфере и в области соблюдения прав человека, что нашло отражение в докладе верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет".

Главы государств призвали "международное сообщество продолжать всеми доступными мирными способами способствовать скорейшему возвращению к демократической работе всех государственных институтов" в Венесуэле. Они также отметили необходимость "скорейшего проведения свободных, честных и прозрачных выборов президента" в республике.

К совместному заявлению президентов Аргентины, Уругвая, Парагвая и Бразилии присоединились Чили, Колумбия, Перу, Эквадор, Гайана и Суринам.

Ранее Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) опубликовало доклад о ситуации в Венесуэле, подготовленный по поручению Совета ООН по правам человека. В нем оно рекомендовало правительству Венесуэлы провести эффективное и независимое расследование нарушений прав и свобод в стране.

В УВКПЧ считают, с 2016 года в Венесуэле проводилась политика, направленная на "нейтрализацию, преследование и криминализацию политических оппонентов и лиц, критически настроенных к правительству". Согласно докладу, по состоянию на 31 мая под стражей находились "793 человека, произвольно лишенных свободы".