NBC опубликовал кадры 1992 года, якобы доказывающие дружбу Трампа и Эпштейна

НЬЮ-ЙОРК, 18 июля. /ТАСС/. Телеканал NBC опубликовал кадры 1992 года, которые якобы подтверждают слухи о дружеских отношениях между нынешним президентом США Дональдом Трампом и финансистом Джеффри Эпштейном, которого на прошлой неделе обвинили в торговле людьми с целью их сексуальной эксплуатации. Соответствующая видеозапись была показана в эфире телеканала в среду.

На кадрах архивной видеосъемки, произведенной телеканалом в загородной резиденции Трампа Мар-а-Лаго (штат Флорида) в ноябре 1992 года, видно, как будущий президент встречает Эпштейна и двух других гостей на людной вечеринке. Позднее на видеокадрах Трамп и Эпштейн запечатлены за беседой, во время которой, как утверждает телеканал, двое обсуждали девушек из группы поддержки клуба Национальной футбольной лиги Buffalo Bills, которые также присутствовали на вилле. "Посмотри на нее, вон там. Она хороша", - сказал Трамп своему собеседнику, после чего шепнул ему на ухо что-то, от чего тот расхохотался.

По мнению телеканала, эти видеокадры доказывают, что Трамп и Эпштейн поддерживали дружеские отношения, что противоречит высказыванию президента относительно финансиста. NBC подчеркивает, что на прошлой неделе Трамп отрицал слухи о том, что они были приятелями. "Я знал его не лучше, чем кто-либо другой в [курортном городе] Палм-Бич, - приводит телеканал слова Трампа. - Я не был от него в восторге".

Финансист был арестован правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля. Прокуратура полагает, что Эпштейн в 2002-2005 годах устраивал посещения своего дома в нью-йоркском районе Манхэттен десятками несовершеннолетних девушек, самым младшим из них было 14 лет. По данным следствия, он подвергал их домогательствам и сексуальному насилию.

В свете ареста Эпштейна объявил об уходе в отставку министр труда США Александр Акоста, которого обвиняли в том, что он позволил Эпштейну избежать жесткого наказания за сексуальные домогательства в отношении несовершеннолетних.