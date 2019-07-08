Reuters: юстиция США обвинила Эпштейна в торговле людьми для сексуальной эксплуатации

ТАСС, 8 июля. Федеральная прокуратура в Нью-Йорке предъявила в понедельник обвинения в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации американскому миллиардеру Джеффри Эпштейну. Об этом сообщило агентство Reuters.

Эпштейна, который был арестован в минувшую субботу, также обвинили в заговоре с целью сексуальной эксплуатации. Обвинения были предъявлены, когда 66-летний миллиардер был доставлен в понедельник в суд.

По словам адвоката Эпштейна Джека Голдбергера, его подзащитный не признал свою вину в этих преступлениях. Финансист, которого подозревают в сексуальных связях с несовершеннолетними девушками, заявил, что предполагаемые жертвы вступали с ним в интимные отношения добровольно и что в тот момент он считал, что им было больше 18 лет.

Эпштейн был арестован в субботу после того, как его самолет, прибывший из Парижа, приземлился в аэропорту в соседнем с Нью-Йорком штате Нью-Джерси.

Газета The New York Times отмечает, что Эпштейн в прошлом хорошо знал Дональда Трампа, являющегося сейчас президентом США, а также бывшего американского лидера Билла Клинтона.

Агентство Associated Press сообщило, что арест Эпштейна может быть связан с резонансным разбирательством, которое имело место в 2007-2008 годы. Эпштейна обвиняли тогда в том, что он пользовался услугами несовершеннолетних проституток. В 2008 году он признал свою вину в привлечении несовершеннолетних к занятию проституцией. Он провел в тюрьме около 13 месяцев.