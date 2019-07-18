СМИ: Китай вырабатывает план по урегулированию протестов в Гонконге

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 18 июля. /ТАСС/. Китай создал рабочую группу, которой поручено выработать комплексную стратегию урегулирования политического кризиса в Гонконге, чтобы положить конец массовым протестам. Ожидается, что в ближайшее время данный план будет направлен на рассмотрение высшего руководства КНР, сообщает в четверг газета South China Morning Post .

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Авторы документа исходят из того, что волнения на данном этапе должны быть урегулированы непосредственно силами гонконгской администрации и местной полиции. По данным источников газеты, Пекин напрямую не намерен вмешиваться в ситуацию и исключает возможность привлечения Народно-освободительной армии Китая.

По оценкам источников, сценарий возможного ухода в отставку малопопулярной главы гонконгской администрации Кэрри Лам не рассматривается.

Несколько недель назад здесь вспыхнули массовые протесты против инициированного местными властями законопроекта, который ставит целью наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Сторонники оппозиции опасаются, что нововведение может распространяться не только на фигурантов уголовных и коррупционных дел, но и на правозащитников, а также ставит под угрозу демократические свободы в этой автономной территории с особым статусом.

Под давлением общественности Кэрри Лам объявляла о решении снять этот вопрос с повестки, но это не остановило волну антиправительственных протестов. Уже известно, что в ближайшее воскресенье продемократические активисты созывают очередную демонстрацию в центральных кварталах на острове Гонконг.