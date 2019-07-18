Трамп заявил, что США не рассматривают санкции против Турции из-за С-400

ВАШИНГТОН, 18 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты не изучают в данный момент возможность введения санкций против Турции в связи с покупкой Анкарой российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Об этом заявил в четверг журналистам президент США Дональд Трамп в Белом доме. Трансляцию вели американские новостные телекомпании.

Главе государства был задан вопрос о возможном введении рестрикций против Анкары из-за покупки российских ЗРС. "Нет, мы не изучаем это [введение санкций] в данный момент", - ответил Трамп.

В среду Белый дом сообщил, что решение Турции приобрести ЗРС С-400 делает невозможным ее дальнейшее участие в программе создания F-35. При этом заместитель министра обороны США по закупкам и тыловому обеспечению Эллен Лорд заявила, что решение исключить Анкару из этой программы не имеет отношения к связанным с Россией санкциям в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA).

В свою очередь, во вторник руководитель пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус заявила, что Трамп и госсекретарь Майкл Помпео изучают все возможные варианты санкций против Турции в рамках CAATSA.