Guardian: Иран предложил расширить инспекции ядерных объектов в обмен на снятие санкций

ТАСС, 19 июля. Тегеран предлагает Вашингтону в обмен на снятие экономических санкций предоставить расширенный доступ к иранским ядерным объектам для проведения инспекций. Об этом сообщила в четверг на своем сайте британская газета Guardian .

По ее данным, такое предложение было сделано главой иранского МИД Мохаммадом Джавадом Зарифом, который в настоящий момент находится с визитом в США. Речь идет о ратификации так называемого Дополнительного протокола к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Данный протокол предполагает заблаговременное информирование МАГАТЭ о строительстве новых ядерных объектов в Иране, а также более широкую и тщательную инспекцию уже имеющихся объектов.

"Если [президент США Дональд] Трамп хочет большего, мы можем ратифицировать Дополнительный протокол, а он может отменить санкции, введенные им", - приводит Guardian слова Зарифа, который общался с журналистами в Нью-Йорке. Согласно условиям СВПД, данный протокол должен быть утвержден иранским парламентом к 2023 году, то есть спустя восемь лет после заключения сделки по атому. Как отмечает Guardian, Зариф заявил, что Тегеран готов ратифицировать документ до 2023 года в случае, если США отменят введенные экономические санкции.

При этом, как отмечает издание, формально Иран уже соблюдает положения, закрепленные в еще не ратифицированном протоколе. В связи с этим, по данным агентства Reuters, в США скептически отнеслись к предложению Зарифа, посчитав его нечестной попыткой добиться ослабления санкционного режима.

8 мая 2018 года Трамп объявил о выходе Вашингтона из СВПД по иранской ядерной программе - сделки, которая была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совбеза ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС. 8 мая 2019 года президент Ирана Хасан Роухани объявил, что Тегеран приостанавливает часть обязательств по ядерной сделке. По версии иранской стороны, участники соглашения не в полной мере исполняют свои обязательства в его экономической части, поэтому сделка в нынешнем виде не имеет смысла.