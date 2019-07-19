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Арест главреда "РИА Новости Украина"
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В ОБСЕ призвали Украину освободить Вышинского из-под стражи

Суд в Киеве продлил главному редактору агентства "РИА Новости Украина" арест на 60 суток

ВЕНА, 19 июля. /ТАСС/. Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир призвал власти Украины освободить главного редактора агентства "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, которому суд в Киеве в пятницу продлили арест на два месяца.

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"Ужасно, что предварительное заключение журналиста Кирилла Вышинского на Украине сегодня снова продлено на два месяца. Я повторяю призыв к властям о его освобождении. Я не пожалею усилий для этого", - написал Дезир на странице в Twitter.

В пятницу суд в Киеве продлил Вышинскому арест на 60 суток, а также решил приостановить слушания по его делу до 16 сентября.

В новость были внесены изменения (18:22 мск) — добавлена информация по тексту.

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УкраинаАрест главреда "РИА Новости Украина"
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