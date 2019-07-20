МИД Франции призвал Иран отпустить задержанный британский танкер

ПАРИЖ, 20 июля. /ТАСС/. Франция осуждает задержание Ираном британского судна в пятницу и призывает в ближайшее время отпустить корабль и команду.

Соответствующее заявление распространил в субботу французский МИД.

"С большой обеспокоенностью мы приняли к сведению информацию о задержании британского судна иранскими силами. Подобное действие мешает необходимому снижению напряженности в регионе Персидского залива. Мы решительно осуждаем [этот шаг] и выражаем солидарность с Великобританией", - гласит коммюнике.

"Мы призываем иранские власти освободить в ближайшее время судно и его экипаж, а также уважать принципы свободной навигации в заливе", - подчеркивается в заключении.