{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Задержание Ираном британского танкера в Ормузском проливе

МИД Франции призвал Иран отпустить задержанный британский танкер

Действия Тегерана мешают необходимой деэскалации напряженности в регионе, заявили в Париже

ПАРИЖ, 20 июля. /ТАСС/. Франция осуждает задержание Ираном британского судна в пятницу и призывает в ближайшее время отпустить корабль и команду.

На эту тему
Задержание Ираном британского танкера в Ормузском проливе. Главное

Соответствующее заявление распространил в субботу французский МИД.

"С большой обеспокоенностью мы приняли к сведению информацию о задержании британского судна иранскими силами. Подобное действие мешает необходимому снижению напряженности в регионе Персидского залива. Мы решительно осуждаем [этот шаг] и выражаем солидарность с Великобританией", - гласит коммюнике.

"Мы призываем иранские власти освободить в ближайшее время судно и его экипаж, а также уважать принципы свободной навигации в заливе", - подчеркивается в заключении.

Теги
ИранВеликобританияФранцияЗадержание Ираном британского танкера в Ормузском проливе
Задержание Ираном британского танкера в Ормузском проливе
Членов экипажа задержанного Ираном танкера могут допросить
Правоохранителей интересуют некоторые технические аспекты
Читать полностью