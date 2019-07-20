МИД Бахрейна потребовал от Ирана немедленно освободить задержанный танкер

ТАСС, 20 июля. МИД Бахрейна осудил задержание Ираном танкера Stena Impero, шедшего под британским флагом, и потребовал немедленно освободить судно. Об этом говорится в опубликованном в субботу заявлении внешнеполитического ведомства королевства.

"Министерство иностранных дел Королевства Бахрейн решительно осуждает задержание Ираном британского нефтяного танкера в Ормузском проливе, - подчеркивается в сообщении. - Министерство призывает Иран прекратить свои продолжающиеся враждебные действия и немедленно освободить Stena Impero".

Как заявили в МИД, Бахрейн в данном вопросе проявляет солидарность с Великобританией и требует от Ирана перестать угрожать безопасности морского судоходства. Ведомство также призвало международное сообщество "предпринять все необходимые меры с тем, чтобы противостоять Ирану и заставить его соблюдать международные законы и договоры в области судоходства с целью установления всеобщего мира и безопасности".

Как сообщили в шведской компании Stena Bulk, которой принадлежит судно, экипаж, состоящий из 23 моряков, не выходит на связь. Представитель судовладельца заявил ТАСС, что на борту танкера находятся в том числе три российских моряка.