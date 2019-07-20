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Задержание Ираном британского танкера в Ормузском проливе

МИД Ирана: задержание британского танкера должно быть рассмотрено в суде Тегерана

Такую позицию Мохаммад Джавад Зариф высказал в ходе телефонного разговора со главой МИД Великобритании Джереми Хантом

ТАСС, 20 июля. Проблема задержания Ираном танкера, шедшего под флагом Великобритании, должна быть рассмотрена в законном порядке на иранской территории. Об этом, как сообщил телеканал Sky News Arabia, заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в ходе телефонного разговора со своим британским коллегой Джереми Хантом.

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Во время разговора глава иранского МИД отметил, что "вопрос задержания британского танкера должен быть предметом судебного разбирательства в его стране".

Ранее Зариф написал на своей странице в Twitter, что все действия, совершаемые Ираном в Персидском заливе, соответствуют международному морскому праву.

Теги
ИранВеликобританияЗариф, Мохаммад ДжавадХант, ДжеремиЗадержание Ираном британского танкера в Ормузском проливе
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