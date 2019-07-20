Судовладелец сообщил, что команда танкера Stena Impero чувствует себя хорошо

СТОКГОЛЬМ, 20 июля. /ТАСС/. Моряки на британском нефтяном танкере Stena Impero, задержанном в пятницу властями Ирана в Ормузском проливе, чувствуют себя хорошо. Об этом в субботу глава компании - владельца танкера Stena Bulk Эрик Хонелл заявил в интервью телеканалу SVT .

"Экипаж чувствует себя в данных обстоятельствах хорошо", - отметил он.

По его словам, информация о команде, которая состоит из 23 человек из Литвы, Индии, России и Филиппин, поступила от представителей страховой компании.

В пресс-релизе на сайте компании отмечается, что страховой компании удалось связаться с главой порта Бендер-Аббас по вопросам мореходства, который попросил направить официальный запрос на посещение моряков на судне. Такой запрос готовится. При этом администрация порта не получала инструкций по поводу дальнейшей судьбы танкера.

Как сообщило 19 июля агентство IRNA, танкер Stena Impero был задержан в Ормузском проливе после того, как выключил приемник автоматической системы распознавания и не реагировал на предупреждения Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана). Согласно заявлению КСИР, танкер был задержан "в связи с нарушением международных правил" и сопровожден до берега для проверки. Позднее власти Ирана заявили, что танкер было вовлечен в инцидент с иранским рыболовецким судном, все 23 члена экипажа находятся в порту Бендер-Аббас и не будут отпущены до окончания расследования.