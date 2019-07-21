На Украине к 9:00 не открылось восемь избирательных участков

КИЕВ, 21 июля. /ТАСС/. Восемь избирательных участок для голосования на досрочных выборах в Верховную раду по состоянию на 09:00 часов утра воскресенья пока не начали свою работу. Об этом сообщил первый заместитель главы МВД Украины Сергей Яровой.

"На данный момент не открыто восемь участков, 16 участков были открыты с опозданием", - сказал он на брифинге.

Глава Национальной полиции Сергей Князев в свою очередь пояснил, что эти участки находятся в Черниговской, Донецкой, Николаевской и Житомирской областях. По его словам, это связано с тем, что на этих участках либо не успели передать документы по составу комиссий, либо не успели перепечатать бюллетени, либо опаздывает глава комиссии.

Досрочные выборы в Верховную раду девятого созыва проходят по мажоритарно-пропорциональной системе. Для попадания в парламент по пропорциональной системе партиям нужно преодолеть 5-процентный барьер, а одномандатникам - получить относительное большинство голосов в своем округе. В парламент, который по Конституции должен состоять из 450 депутатов, будут избраны 225 депутатов по партийным спискам, еще 199 парламентариев - по одномандатным округам. Число одномандатных округов в стране сократилось после 2014 года на 26 из-за воссоединения Крыма с Россией и конфликта в Донбассе.

По данным последних опросов, шансы попасть в Раду есть у пяти партий. Свыше 40% избирателей готовы поддержать пропрезидентскую партию "Слуга народа". От 11 до 15% голосов может набрать "Оппозиционная платформа - За жизнь" (лидеры Юрий Бойко, Вадим Рабинович и Виктор Медведчук). Около 8% - у "Европейской солидарности" Петра Порошенко и 7% - у "Батькивщины" во главе с Юлией Тимошенко. Партия лидера группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука "Голос" набирает около 4 - 5%, находясь на грани прохождения в парламент.