Reuters: в Иране рассказали о самочувствии экипажа задержанного танкера

ТАСС, 21 июля. Члены экипажа шедшего под британским флагом танкера Stena Impero, который был задержан властями Ирана в Ормузском проливе, находятся в безопасности и чувствуют себя хорошо. Об этом сообщило в воскресенье агентство Reuters .

Оно ссылается на Аллахморада Афифипура, возглавляющего ведомство, которое отвечает за морские порты, расположенные на территории иранской провинции Хормозган. "Все 23 члена экипажа находятся на корабле, они в безопасности и чувствуют себя хорошо", - заявил Афифипур, который выступал в эфире иранского ТВ.

Ранее Афифипур сообщал, что танкер Stena Impero находится в иранском порту Бендер-Аббас. По его словам, все 23 моряка останутся на борту судна до окончания расследования.

В пятницу Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) задержал в Ормузском проливе и доставил в порт Бендер-Аббас танкер Stena Impero, шедший под британским флагом. Согласно заявлению КСИР, судно было задержано "в связи с нарушением международных правил" и сопровождено до берега для проверки.

Как сообщили в шведской компании Stena Bulk, которой принадлежит судно, экипаж, состоящий из 23 моряков, не выходит на связь. По данным посольства РФ в Иране, на борту танкера находятся в том числе трое россиян.